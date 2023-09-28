كورال "روح الشرق" يتألق بغناء باقة من الأغاني الوطنية في "معكم"

قدم كورال "روح الشرق"، باقة من أجمل الأغاني الوطنية، احتفالًا بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر.

وبدأت فقرة "كورال روح الشرق" الغنائية في أولى حلقات موسم جديد لبرنامج "معكم"، يذاع على قناة "أون"، بأغنية "خلي السلاح صاحي".

كما قدم كورال "روح الشرق"، أغنية "صباح الخير ياسينا، "عاش اللي قال"، و"غني يا سمسمية"، "رجالة وطول عمرك يا ولادنا رجالة"، "صوت بلادي".

برنامج “معكم”

وكانت قنوات ON TV حصلت على حق إذاعة برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشتها، وذلك في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تقوم بها الشركة المتحدة، بعد أن انتهى بث البرنامج على شاشة CBC.