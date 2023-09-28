الخميس 28 سبتمبر 2023
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الأول على التربية الرياضية لـ"الدستور": تكريم الرئيس مفاجأة غير متوقعة (صور)

يوسف احمد زكريا عقب
يوسف احمد زكريا عقب تكريمه من الرئيس السيسي

فرحة وسعادة كبيرة غمرت منزل يوسف  أحمد زكريا، الأول على كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، خلال احتفالية يوم تفوق جامعات مصر.

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“الدستور” كانت في منزل "يوسف" للتعرف على كواليس هذا اليوم المميز لإبن الإسكندرية وكيف استقبل هو وأسرته هذا التكريم.

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يقول يوسف  أحمد زكريا، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مفاجأة كبيرة، مُشيرًا إلى أنه لم يتوقع أن يُسلمه الرئيس السيسي الجائزة، وعلق: “كانت مفاجأة سعيدة لي ولجميع الخريجين”.

وأشار إلى أن حرص الرئيس على التواجد وتكريم الخريجين، دليل على اهتمامه بالتعليم العالي وطلبة الجامعات.

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تكريم الرئيس فخر وكرم من الله علينا

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تواجد بمعسكر الخريجين والأوائل قبل الاحتفالية، ليتلقوا خبر حضور الرئيس السيسي لفعاليات التكريم، وعلق: “مفاجأة غير متوقعة أسعدتنا جميعًا”.

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وتابع أنه فخور وسعيد بهذا الحدث الكبير وهو "يوم تفوق جامعات مصر" وأنه كان له نصيب بأن يكون في أول احتفالية لتكريم الخريجين، موجهًا الشكر لوزارة التعليم العالي ولكافة القائمين على الحفل الرائع، موضحًا أن الوزارة قامت بتنفيذ عدة برامج ترفيهية وثقافية للطلبة والخريجين.

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وعن نصيحته لطلاب الجامعة للتفوق والتميز أوضح أن رقم واحد هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والانضباط والالتزام في التفكير وآلية المذاكرة، والسعي والاستمرار، وإدارة الوقت، مشيرًا إلى أنه خلال الدراسة كان يشارك  في الأنشطة الطلابية بالكلية  وأخرى تابعة لوزارة الشباب والرياضة.

ولفت إلى أنه يهدى هذا التكريم لأسرة كلية التربية الرياضية أبو قير جامعة الإسكندرية، ولأسرته وداعميه.

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والدته: تكريم الرئيس أدخل الفرحة في قلوبنا 

ومن جانبها، قالت والدة يوسف إن فرحتها لا توصف، حيث أن تكريم الرئيس لنجلها ادخل الفرحة على المنزل والعائلة، مُشيرة إلى أنها كانت تتوقع التفوق لـ"يوسف"، ولكن لم تتوقع أن يكرمه الرئيس السيسي.

وأضافت لـ " الدستور": “يوسف شاب منضبط، قادر على إدارة وقته ولديه هدف محدد يريد تحقيقه”.

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وأشارت إلى أن نجلها بذل مجهود كبير وكان متميز خلال سنوات الدراسة بالكلية خاصة السنة النهائية، متابعة ان رغم يوسف في الثانوية العامة كان يأمل بالالتحاق بكلية الهندسة والمجموع حال دون ذلك، إلا أنه تجاوز الأمر وألتحق بكلية التربية الرياضية، لكونه رياضي منذ صغره، وهو ما يجب على كل أم أن تعمل عليه وهو أن تساند ابنها في ما هو متميز به وليس ما تتمناه، وبالفعل أصبح متفوق ومتميز نتيجة اختياره.

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صديقه المقرب: “صدّق الحلم فحققه”

وقال أحمد محمد، صديق يوسف المقرب وزميله في كلية التربية الرياضية والثالث على تخصصه بالكلية، إنه كان شاهدًا على نجاح يوسف واجتهاده، فهو مُبادر دائمًا لحل مشاكل الطلاب، ويساعد الجميع في المذاكرة والمراجعة".

وأوضح أن يوسف دائما تفكيره خارج الصندوق، وخلال التدريبات العملية يصمم أجهزة جديدة لإبراز مهارات التربية الرياضية، وهذا التفوق هو بفضل  مجهوده الخاص دون مساعدة أحد، فهو صدق حلمه ووصل إليه حتى  أصبح أول الجمهورية، وكُرم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قطاع التربية الرياضية الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم تفوق جامعات مصر رئيس الجمهورية جامعة الإسكندرية

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