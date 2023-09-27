يوم تفوق جامعات مصر.. الأول بـ"تربية رياضية الإسكندرية": فخور لتكريمى من الرئيس السيسى

أعرب يوسف أحمد زكريا، الأول على قطاع التربية الرياضية، كلية التربية الرياضية أبوقير جامعة الإسكندرية، عن سعادته بتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفاليةيوم تفوق جامعات مصر.

وقال يوسف زكريا: "أشعر بالفخر بالتكريم من الرئيس الأب عبد الفتاح السيسي".



شباب مصر داعمون للرئيس السيسى

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سعادته كبيرة جدًا، وفخور بأنه استطاع تحقيق هذا الإنجاز، وهي المرة الأول في تاريخ كلية التربية الرياضية أبوقير تنال جائزة من هذا القبيل وتكريم من الرئيس السيسي.

وأشار إلى أنه تحدث خلال التكريم للرئيس بكل الحب والامتنان قائلًا:"شباب مصر كلهم داعمين لحضرتك، وكلنا فدى مصرنا الغالية" وكان رد الرئيس بأنه فخور به.

وأوضح "يوسف"، أنه أول دفعة كلية التربية الرياضية أبو قير جامعة الإسكندرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، لافتًا إلى أنه يعتز بكليته وهدفه أن يجعل كلية التربية الرياضية أبوقير جامعة الإسكندرية، أفضل كلية في العالم وهذا هو حلمه وهدفه.

ونوه بأنه تخصص في مناهج وطرق تدريس التربية البدنية والرياضية، خلال دراسته بالفرقة الرابعة، قام بعمل 3 أجهزة وهي: جهاز لتعليم مهارة الوقوف على الذراعين في رياضة الجمباز، وجهاز لقياس سرعة، وجهاز متعدد الاستخدامات للتعليم والتدريب وأجراء القياسات، والتي نالت إعجاب استاذته بجانب عمل وسائل تعليمية أخرى، فضلًا عن حصوله على دورات كثيرة على المستويين المحلى والدولي من كندا وبريطانيا والإمارات.

ولفت إلى أن أسرته من أكبر الداعمين له لذا يهدى تكريمه لوالديه وشقيقه ويشكرهم على دعمهم الدائم له، كما وجه الشكر للدكتورة نادية الحامولي، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بأبو قير، مؤكدًا دعمه طلبة تربية رياضية أبوقير بشكل عام وله بشكل خاص، موجهًا له الشكر والتقدير لما يقدمه للكلية والطلاب.

عميد تربية رياضية: تكريم الرئيس السيسي شرف تُوجنا به

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين بأبي قير جامعة الإسكندرية، إنه يشعر بالفخر بأن ابنًا من أبناء الكلية يتوج لأول مرة الأول بقطاع التربية الرياضية ويتوج هذا الشرف بتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية رائعة جدًا ضمت الأوائل على مستوى جمهورية مصر العربية في طابور عرض رائع يظهر مكانة الدولة المصرية المليئة بالشباب الواعد الصاعد والذي نتمني لهم جميعًا مستقبل باهر.

وأضاف لـ"الدستو"، أن يوسف كأحد أبناء التربية الرياضية هو من الشباب الرائعين المتفوقين على مدار الأربع سنوات، مشيرًا إلى أنه مجتهد جدًا ومحدد هدفه منذ عامه الأول في الكلية، وأنه سيكون له مستقبل باهر وعضو مجلس تدريس ناجح داخل الكلية وباحث رائع، وأتمنى له وزملائه كامل التوفيق.

وأوضح " بلال" أن مهمة كل عميد متابعة واهتمام جميع الطلاب لأنهم هم المنتج للكلية والجامعة، مشيرًا إلى أنه منذ أن تولى عمادة كلية التربية يعمل على تطوير وتحسين أداء الخريجين، فنحن في كلية التربية الرياضية والتي تهدف في البداية إلى التربية قبل العلم.

وأشار إلى أن يسعد بقضاء وقته مع الشباب وذلك من قبل العمادة فكان مسئولا عن قطاع الشباب وذلك لحبه في التعامل مع تلك المرحلة السنية لإيمانه بأن هؤلاء الشباب هم مستقبل الوطن.

خلال احتفالية يوم تفوق جامعات مصر

خلال احتفالية يوم تفوق جامعات مصر

خلال احتفالية يوم تفوق جامعات مصر