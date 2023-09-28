الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مخاوف من ثوران بركان قرب نابولى بعد أقوى زلزال منذ 40 عامًا

بركان
بركان

تتزايد المخاوف بشأن خطر ثوران بركان في منطقة بركانية مترامية الأطراف قريبة من مدينة نابولي الإيطالية بعد أن تعرضت المنطقة لأقوى زلزال منذ 40 عامًا.

تكثف النشاط الزلزالي في كامبي فليغري، وهي كوكبة من الحفر البركانية القديمة، خلال العام الماضي وخاصة في الأشهر الأخيرة، مع وقوع أكثر من 80 حدثًا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وكان أكبرها زلزالا بقوة 4.2 درجة، حسب ما جاء في الجارديان البريطانية. 

وقال كارلو دوجليوني، رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين (INGV)، لوسائل إعلام إيطالية بالنظر إلى أن النشاط الزلزالي زاد في الأشهر الأخيرة فقط، فإننا لا نرى نهاية في الوقت الحالي".

وقال دوجليوني إن السيناريو الأفضل هو أن ينتهي النشاط، كما حدث بعد فترة طويلة من الاضطرابات في أوائل الثمانينات، في حين أن الأسوأ سيكون ثورانًا مشابهًا للثورة الأخيرة التي حدثت عام 1538، والتي خلقت سلسلة من التلال الصغيرة والحفر.

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وأضاف: “نحن نراقب الوضع لكننا لا نعرف كيف سيتطور”، "في حالة حدوث ثوران، لا نعرف متى أو أين يمكن أن يحدث، ومهما كانت صغيرة، فإنها قد تسبب اضطرابات اجتماعية”.

أشخاص يتجمعون خارج المحطة المركزية وسط فحوصات السلامة على شبكة السكك الحديدية، في نابولي، إيطاليا، في 27 سبتمبر.

وقال دوجليوني إن السيناريو الأفضل هو أن ينتهي النشاط، كما حدث بعد فترة طويلة من الاضطرابات في أوائل الثمانينات، في حين أن الأسوأ سيكون ثورانًا مشابهًا للثورة الأخيرة التي حدثت عام 1538، والتي خلقت سلسلة من التلال الصغيرة. والحفر.

وأضاف: “نحن نراقب الوضع لكننا لا نعرف كيف سيتطور”، "في حالة حدوث ثوران، لا نعرف متى أو أين يمكن أن يحدث، ومهما كانت صغيرة، فإنها قد تسبب اضطرابات اجتماعية”.

أشخاص يتجمعون خارج المحطة المركزية وسط فحوصات السلامة على شبكة السكك الحديدية، في نابولي، إيطاليا، في 27 سبتمبر.

تعد كامبي فليجري موطنًا لما لا يقل عن 360 ألف شخص في سبعة من أكثر المراكز المأهولة عرضة للخطر، بما في ذلك جزء من نابولي.

على عكس جبل فيزوف المخروطي الشكل القريب، والذي دمر ثورانه عام 79 بعد الميلاد المدينتين الرومانيتين القديمتين بومبي وهيركولانيوم، فإن كامبي فليجري عبارة عن كالديرا أو منخفض يبلغ طوله 7 أميال، والذي تشكل قبل 39000 عام بعد أن أفرغه ثوران بركاني من الصهارة، ومع ذلك، فهو أكثر نشاطا بكثير من فيزوف.

أدت آلاف الزلازل الصغيرة منذ خمسينيات القرن الماضي إلى إضعاف الكالديرا، وهو الحوض الموجود أعلى البركان، مع تزايد الضغط تحته، مما أدى إلى تهيئة الظروف لحدوث تمزق، وفقًا لدراسة شارك في إنتاجها أكاديميون في المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والفيزياء. علم البراكين (INGV) وجامعة كوليدج لندن (UCL) في يونيو والتي خلصت إلى أن البركان كان يتجه نحو "نقطة الانهيار" وفي "حالة خطيرة للغاية".

وقال جوزيبي دي ناتالي، مدير شركة INGV، إن هناك "خطرًا كبيرًا بحدوث هزات أرضية قوية"، مضيفًا أنه كتب إلى مجلس نابولي في 18 سبتمبر يقترح إجراء فحوصات السلامة في المباني العامة، بدءًا من المدارس والمستشفيات، وحتى - اتخاذ إجراءات الإخلاء إذا لزم الأمر.

روما بركان نابولى إصابات زلزال

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