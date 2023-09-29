الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم الجمعة.. الكنيسة المارونية تحيي ذكرى مار روحانا المرتّل أو قبريانوس السائح المعترف

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار روحانا المرتّل أو قرياقوس السائح المعترف، وهذا القديس ولد سنة 446 في قورنثية وترهب في فلسطين مسترشداً بحكمة القديس افتيموس. ترأس الدير وأحسن تدبيره وكان قدوة للجميع بتقواه وحكمته وإرشاداته، توفي عن عمر 107 سنوات وكتب سيرته أحد كبار المؤرخين، وقد دُعيَ في بعض الروزنامات المارونية “روحانا المرتل”، وعلى اسمه أديرة وكنائس في لبنان. 

عظة الكنيسة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لنتأمل فيما حدث لسكان نينوى لنسمع ما فعلوا، بعد الإعلان المخيف الذي أطلقه يونان أمام هذا الشعب الجشع والسكّير، أسرع السكان كعمّال ماهرين الى وضع أسس صلبة لمدينتهم، هذه الأسس الّتي كانت قد زعزعتها أعمالهم الشريرة، فكان الأساس المتين الذي اختاروه هو التوبة.

بعد أن غسلوا دناسة مدينتهم بفيضٍ من الدموع، زيّنوها بصلاتهم، فنالت نينوى التّائبة رضى الرّب الرَّحوم، لأنها وهبت جمال قلبها لمن هو "فاحِص القُلوبِ والكُلى" (مز 7: 10) لقد رجعت نينوى إلى مَن يحبّها، مُبلّلة بزيت الأعمال الحسنة، ومُعطّرة برائحة الصوم فاحتضن توبتها.

إنّ مَلِكها، رجل حكيم، فقد أحضر الحيوانات والقطعان كمن يبغي تقدمتها كمهر، وهو يقول: "أقَدم لك كل شيء، يا إلهي ومخلصي: صالِح فقط وأحِلَّ رضاك على التي زنت، على التي خانت... طهارتك: لأنها الآن بملء حبّها، تقدّم لك كهديّة توبتها.

"إذا كنتُ، أنا الملك ذا سلطان، قد خطئت، فاضربني لوحدي وأشفق على الآخرين. أمّا إذا كنّا قد سقطنا كلّنا، فاسمع صوت الجميع وليحّل عونك علينا فيضمحل كلّ خوف. لم يعد يخيفنا شيء إذا قبلت ما سنقدّمه، أي توبتنا".

"إنّ نينوى، المتمردة، ترتمي تحت قدميكَ، وأنا، الملك الحقير وخادمك الحقير، بما أني لم أعد أستحّق العرش سأجلس على الرماد  ولأني شتمت التاج فسأرشّ الرّماد على رأسي. وبما أني لا أستحق الأرجوان فقد ارتديت مِسحًا ورفعت صراخ الندّب. فلا تحتقرني إذاً بل ألقِ نظرك علينا، يا مخلّصي. واقبل توبتنا".

"يا ابن الله الأوحد، أنت مَن يفعل ما يريده محبّيك، احمهم برحمتك، كما رحمت أهل نينوى في الماضي، ارفع اليوم الحكم عمَن ينشدون اجلالاً لكَ. وهبني الغفران مكافأة لاعترافي ليس لدي أعمال تليق بمجدك، يا مخلصي فخلّصني أقلّه من أجل كلمات ندامتي، أنت مَن يحل التوبة."

احتفالات الكنيسة المارونية الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية الكنيسة المارونية الكنيسة المارونية بمصر الكنيسة المارونية عظة احتفالية

مواد متعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تُحيى ذكرى القديسة ثاؤغنسطا

"بيزنطية مصر" تحتفل بذكرى اثنين من كبار قديسيها

"الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى استشهاد القديس قسطور القس

فى عيد مار منصور دى بول المعترف.. المارونية: "خطيئة وحيدة لا تغتفر"

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد كالستراتوس

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس منصور دي بول الكاهن

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل رفات القديس يوحنا ذهبي الفم

الكنيسة الأرثوذكسية تُحيي ذكرى تكريس كنيسة القيامة بأورشليم 

الأكثر قراءة

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

اقتصاديون عن "اتفاقية مبادلة العملة" مع الإمارات: مصر تحصد أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس"

دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى إلى دور المجموعات برباعية فى شباك سان جورج الإثيوبى

تحذير من "الأرصاد".. ماذا يحدث فى الأيام المقبلة؟

حشود لم تتوقف.. طوابير لدعم الرئيس السيسى بتوكيلات من مقرات الشهر العقارى بالقاهرة

كهربا يقود تشكيل الأهلى لمواجهة سان جورج الإثيوبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة