الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عمر علم الدين يحصل على الدكتوراه بـ"عين شمس" برسالة تتحدث عن العالم بعد كورونا

اثناء المناقشة
اثناء المناقشة

حصل الباحث عمر علم الدين على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس وكانت الرسالة تحت عنوان " تنمية التنور بجائحة كورونا من خلال نمط (التوك شو) باحدى القنوات الفضائية التلفزيونية لدى جمهور المشاهدين"Mbc مصر نموذجًا.

IMG-20230928-WA0013

رسالة دكتوراه بعين شمس تتناول العالم ما بعد كورونا  بقناة mbc مصر نموذجا

وتمت مناقشة الرسالة والموافقة عليها: من قبل لجنة الحكم أ.د عبد المسيح سمعان عبد المسيح، أستاذ التربية البيئية بجامعة عين شمس وعميد معهد الإدارة والسكرتارية ورئيس لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، وأ.د هويدا سيد مصطفى،      أستاذ الإذاعة والتليفزيون وعميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأ.د ماجي الحلواني – عميد كلية الإعلام الأسبق – جامعة القاهرة، أ.د ريهام رفعت – عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية – جامعة عين شمس.

IMG-20230928-WA0004

ومنح الباحث درجة الدكتوراه وسط إشادة من المحكمين بعنوان الرسالة واتخاذها الشكل التطبيقي والمجهود المبذول من الباحث والتوصل إلى نتائج عملية يمكن الاستفادة منها على المستوى العلمى والتطبيقي لدى القنوات الفضائية.

IMG-20230928-WA0009

وعرض الباحث عمر علم الدين، نموذج شمل مجموعة من المتخصصين والمسئولين من الأطباء والوزراء تحدثوا عن  كيفية مواجهة الجوائح والأزمات الصحية في العالم من خلال وسائل الإعلام.

IMG-20230928-WA0007


وهدفت رسالة البحث إلى  تنمية المسئولية الصحية والتنور بجائحة كورونا  لدي جمهور المشاهدين  من خلال تضمين فقرة عن جائحة كورونا  بإحدى القنوات الفضائية، وقياس فاعلية فقرات المخاطر الصحية  علي التنور بجائحة كورونا  لدي جمهور المشاهدين تحقيقًا لذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي، وقام بإعداد قائمة بالمخاطر الصحية، وإعداد استمارة لتحليل محتوي بعض البرامج (شكل- مضمون) وتم تحليل عينة من برامج القناة الفضائية وهي (يحدث في مصر – الحكاية  - من القلب) خلال دورة برامجية لمدة 3 شهور، وكذلك إعداد وتصوير فقرات عن المخاطر الصحية وتنمية التنور بجائحة كورونا، كما تم تطبيق مقياس التنور بجائحة كورونا قبل وبعد مشاهدة عينة البحث والتي بلغت(30) شابا وشابة لفقرات المخاطر الصحية وتنمية التنور(المصورة).

IMG-20230928-WA0012

وأوضحت النتائج: فاعلية تضمين فقرة عن المخاطر الصحية  في تنمية التنور بجائحة كورونا  لدي المشاهدين  حيث أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين نتائج التطبيق القبلي والبعدي للمقياس ككل عند دلالة (05،0) لصالح التطبيق البعدي.

وأوصت الدراسة إلى تضمين فقرات عن المخاطر الصحية عمومًا،وخاصة الأمراض الوبائية ومنها جائحة كورونا ببرامج قناة ام بي سي مصر وإنتاج المزيد من هذه الفقرات التى تعالج المخاطر الصحية.

IMG-20230928-WA0008
IMG-20230928-WA0014
IMG-20230928-WA0010
IMG-20230928-WA0011
IMG-20230927-WA0002
FB_IMG_1695846321890
IMG-20230928-WA0003
IMG-20230928-WA0006
IMG-20230928-WA0005

 

درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس بجائحة كورونا البرامج الإخبارية وسائل الاعلام جامعة عين شمس جامعة القاهرة

مواد متعلقة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى (تحقيق)

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

مصر تقود عملية إنقاذ.. خبراء يشيدون بقمة دول جوار السودان: تدعم الحل السياسى وتُحد من تداعيات الأزمة

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

الأكثر قراءة

بعد عاصفة دانيال.. هل تشهد مصر عاصفة التنين من جديد؟ (خاص)

"كلنا عدينا بصعوبات".. معلول يوجه نصائح لموهوبى "كابيتانو مصر"

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"الوطنية للانتخابات" ترد على التشكيك والتطاول غير المقبول على عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

رفضت مساعدته.. القبض على متهم بإلقاء القمامة على سيارة سيدة بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات