عمر علم الدين يحصل على الدكتوراه بـ"عين شمس" برسالة تتحدث عن العالم بعد كورونا

حصل الباحث عمر علم الدين على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس وكانت الرسالة تحت عنوان " تنمية التنور بجائحة كورونا من خلال نمط (التوك شو) باحدى القنوات الفضائية التلفزيونية لدى جمهور المشاهدين"Mbc مصر نموذجًا.

رسالة دكتوراه بعين شمس تتناول العالم ما بعد كورونا بقناة mbc مصر نموذجا

وتمت مناقشة الرسالة والموافقة عليها: من قبل لجنة الحكم أ.د عبد المسيح سمعان عبد المسيح، أستاذ التربية البيئية بجامعة عين شمس وعميد معهد الإدارة والسكرتارية ورئيس لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، وأ.د هويدا سيد مصطفى، أستاذ الإذاعة والتليفزيون وعميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأ.د ماجي الحلواني – عميد كلية الإعلام الأسبق – جامعة القاهرة، أ.د ريهام رفعت – عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية – جامعة عين شمس.

ومنح الباحث درجة الدكتوراه وسط إشادة من المحكمين بعنوان الرسالة واتخاذها الشكل التطبيقي والمجهود المبذول من الباحث والتوصل إلى نتائج عملية يمكن الاستفادة منها على المستوى العلمى والتطبيقي لدى القنوات الفضائية.

وعرض الباحث عمر علم الدين، نموذج شمل مجموعة من المتخصصين والمسئولين من الأطباء والوزراء تحدثوا عن كيفية مواجهة الجوائح والأزمات الصحية في العالم من خلال وسائل الإعلام.



وهدفت رسالة البحث إلى تنمية المسئولية الصحية والتنور بجائحة كورونا لدي جمهور المشاهدين من خلال تضمين فقرة عن جائحة كورونا بإحدى القنوات الفضائية، وقياس فاعلية فقرات المخاطر الصحية علي التنور بجائحة كورونا لدي جمهور المشاهدين تحقيقًا لذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي، وقام بإعداد قائمة بالمخاطر الصحية، وإعداد استمارة لتحليل محتوي بعض البرامج (شكل- مضمون) وتم تحليل عينة من برامج القناة الفضائية وهي (يحدث في مصر – الحكاية - من القلب) خلال دورة برامجية لمدة 3 شهور، وكذلك إعداد وتصوير فقرات عن المخاطر الصحية وتنمية التنور بجائحة كورونا، كما تم تطبيق مقياس التنور بجائحة كورونا قبل وبعد مشاهدة عينة البحث والتي بلغت(30) شابا وشابة لفقرات المخاطر الصحية وتنمية التنور(المصورة).

وأوضحت النتائج: فاعلية تضمين فقرة عن المخاطر الصحية في تنمية التنور بجائحة كورونا لدي المشاهدين حيث أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين نتائج التطبيق القبلي والبعدي للمقياس ككل عند دلالة (05،0) لصالح التطبيق البعدي.

وأوصت الدراسة إلى تضمين فقرات عن المخاطر الصحية عمومًا،وخاصة الأمراض الوبائية ومنها جائحة كورونا ببرامج قناة ام بي سي مصر وإنتاج المزيد من هذه الفقرات التى تعالج المخاطر الصحية.