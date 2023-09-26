الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"حاسبات عين شمس" تخرج الدفعة 24 والأولى من الحاصلين على الشهادة المزدوجة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

احتفلت كلية الحاسبات والمعلومات ب جامعة عين شمس، بتخريج الدفعة ٢٤ والدفعة الأولى من الحاصلين على الشهادة المزدوجة بالشراكة مع جامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة، بحضور الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية، والأستاذ الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية والتربية والتعليم سابقاً ورئيس مجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر وعضو مجلس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور ياسر القاضي وزير الاتصالات سابقا وعضو مجلس الكلية، والأستاذة الدكتورة هالة مشير، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة رشا إسماعيل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور تامر مصطفى، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة شيرين راضي مدير البرامج.

وفي كلمتها، أكدت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن كلية الحاسبات والمعلومات من الكليات التي تقدم خريج ذو خبرة وتخصص أصبح هو أساس التقدم في العصر الحالي و المستقبل لأى دولة، لافتة أن الشهادة المزدوجة التي تمنحها الكلية تزيد من صقل خريجيها في سوق العمل.

كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس

وأضافتالأستاذة دكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أن الكلية استطاعت أن تنجح في بناء شراكة دولية مع واحدة من جامعات العالم والمملكة المتحدة المرموقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، خاصة وأننا أصبحنا في عصر يتحدث بلغة التكنولوجيا والتي أصبح لها الكلمة الأولى وأصبحت تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي و الأمن السيبراني في مقدمة التخصصات المطلوبة في سوق العمل الدولي، مؤكدة أن الشراكة مع جامعة إيست لندن وحصول خريج حاسبات ومعلومات عين شمس على الشهادة المزدوجة يجعله قادراً على المنافسة بقوة  في السوق العالمي وليس المحلي فحسب.

وأشارت بدر إلى أن كلية الحاسبات بدأت منذ سنوات مشوار التحديات التي أصبحت واقعاً وإنجازاّ ملموساً تكلل محلياً بحصول الكلية على جائزة التميز الحكومي على مدى عامين متتاليين ودولياً بالشراكة مع جامعة إيست لندن، مؤكدة أن الهدف الأول للكلية أن يحصل كل خريج على فرصة عمل جيدة تتفق مع تخصصه. 

وتضمن الحفل تقديم دروع التكريم لضيوف الحفل من الوزراء والشخصيات العامة ،ثم منح الشهادات للباحثين الحاصلين على درجتي  الماجستير والدكتوراه و تكريم الطلاب الأوائل من الأقسام والبرامج المختلفة وتكريم طلاب الشهادة المزدوجة.

وتضمن الحفل تقديم فقرات غنائية لكورال الكلية تفاعل معها الحضور من الخريجين وذويهم معبرين عن فرحتهم بهذا اليوم المميز.

كلية الحاسبات عين شمس تخريج الشهادة المزدوجة أحمد زكي

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