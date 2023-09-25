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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأربعاء.. انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بمركز الابتكار بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق الأربعاء القادم 27 سبتمبر المؤتمر الافتتاحي لمشروع "الاقتصاد الأخضر Green Economy Hub" بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا (TU Berlin) والممول من الوكالة الألمانية للتبادل الثقافى ووزارة التعليم والبحث العلمى بألمانيا، تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.

مركز الابتكار وريادة الأعمال

يأتي المؤتمر تحت إشراف أ.د. ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق دعم المبتكرين والنوابغ والمشرف العام على أنشطة مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس، أ.د. عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الأعمال، د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال، د. إسلام عدلي مدير الأنشطة الطلابية بمركز الابتكار وريادة الأعمال وفريق العمل د. محمود شمس مدير العمليات بمركز الابتكار وريادة الأعمال، أ. لبنى رفعت مدير مشروع بمركز الابتكار وريادة الأعمال.

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كما يأتي استكمالا لاتفاقية التعاون المبرمة بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ومركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية فيما يعرف بمشروع "حلول مبتكرة للجيل الرابع من الصناعة" (ISI4Egypt). فإن كلا المركزين حاليا بصدد العمل على مشروع الاقتصاد الأخضر وهو مشروع مدته 12 شهرا. ويهدف المشروع إلى التوعية وتثقيف جيل المستقبل من الموظفين والمديرين والمتخصصين الذين يمكنهم قيادة وتنفيذ التحول الأحضر في مصر. من خلال تزويد طلاب وخريجي جامعة عين شمس بالتفكير الريادي الأخضر والمهارات اللازمة لدفع عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت هناك حاجة إلى تفكير مبتكر وأساليب جديدة وحلول مستدامة. ويستهدف البرنامج الطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس.

وعليه فإن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس بصدد عقد مؤتمر بعنوان "التحول الأخضر" يوم 27 سبتمبر 2023 في مبنى مركز الابتكار وريادة الأعمال.

وسيستضيف المركز وفد من جامعة برلين التقنية Technische Universität Berlin، للمشاركة في المؤتمر، وسيتم تقديم مجموعة من المحاضرات القصيرة وورش العمل المتعلقة بمجال الاقتصاد الأخضر ليبحر الحاضرين بالمؤتمر في عمق أكبر للإقتصاد الأخضر كنموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي لتعزيز عملية التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وكفاءة استخدام الموارد والشمولية الاجتماعية.

الاقتصاد الأخضر برلين عبد الفتاح سعود مركز الابتكار ضياء خليل

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