الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

" حرم جامعي صفر الكربون "دورة تدريبية" بمركز الإبداع وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ASU-iHub

جامعة عين شمس ASU-iHub
جامعة عين شمس ASU-iHub

تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن جهود ورؤية جامعة عين شمس نحو التحول الأخضر، وتحت رعاية  الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة

 

تم عمل دورة تدريبية لمدة ٣ أيام بعنوان "التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ باستخدام الترشيد في استهلاك المياه والطاقة والغذاء ... نحو نمط حياة مستدام في المدن الحديثة"

 

 وذلك فى اطار مشروع بحثي بعنوان " حرم جامعي صفر الكربون" Net Zero Carbon Campus NZCC بالتعاون مع مركز الإبداع وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ASU-iHub

 

ومشروع "حرم جامعي صفر الكربون" هو مشروع بحثي بالشراكة بين جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية وجامعة كينغستون بالمملكة المتحدة بتمويل من المجلس الثقافي البريطاني.  ويقوم على ادارة هذا المشروع البحثى من الجانب المصرى الاستاذ الدكتور مصطفى رفعت اسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، الباحث الرئيسي وقائد فريق العمل البحثي،  ويقوم المشؤوع بالتركيز على خفض البصمة الكاربونية وتحويل الحرم الجامعي نحو انبعاثات الكربون الصفرية.

 

وقد تم عقد هذا التدريب بمبنى الابتكار في جامعة عين شمس وقام على اعداده وتقديمه د. احمد العوضي، المدرس العلوم الهندسثة البيئية،  ومدير مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس، كما شهدت الدورة التدريبية مجموعة من المحاضرات شملت محاضرة عن  ريادة الاعمال فى المجلات الخضراء والمستدامة، القتها ا.د سماح الخطيب استاذة العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ومحاضرة عن استراتيجيات التصميم المستدام للمبانى التعليمية، القتها الدكتورة منة الله طارق، مدرس العمارة والتراث بكلية الاثار، بجامعة عين شمس

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