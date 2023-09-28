خالد الجندى: وجود واعظات الأوقاف حل معضلة فى غاية الخطورة

أكد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن وزير الأوقاف حالة فريدة من نوعها ويبعث الهمة والطاقة لدى الدعاة وجعل علماء الوزارة يعملون على قدم وساق.

أضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، الخميس، أن جهود وزير الأوقاف بث الهمة فى روح الواعظين والواعظات، مشيرًا إلى أنه حل معضلة في منتهى الخطورة بتعزيز دور الواعظات.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: جماعات الظلام كانوا يبثون نساء داخل الأسر فى لقاءات مباشر مع السيدات في البيوت ويروجون افكار متطرفة، ومكناش نقدر نوصلهم، والعلاقات الإنسانية كانت لا تسمح الدخول مع الأسر او التواصل مباشرة مع السيدات، وكان بيتم تكوين خلايا أخرى حتى واجهت ذلك كتيبة الواعظات.

في وقت سابق، قالت د.وفاء عبدالسلام، واعظة دينية، وإحدى المكرمات من الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي: إن دورنا ليس مقتصرًا على مصر، ونسافر لمختلف الدول لنشر الإسلام والوسطي، معربة عن سعادتها بتكريمها من الرئيس السيسي لها.

أضافت "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: "أنا فخورة جدًا بالتكريم اللي بيأكد اهتمام وتقدير الدولة المصرية بالمرأة"، لافتة إلى أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، وهذا التكريم يؤكد دور المرأة في تنمية المجتمع، وأن الواعظات يرتدين زيًا موحدًا منذ نحو عامين، ولعبن دورًا مهمًا الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن كل الواعظات على مستوى عالٍ من الفكر والتدريب، وحصلن على دورات تدريبية وتأهيلية، منوهة بأنها لم تكن تتوقع أنها ستكون من المكرّمات، حيث أعلن وزير الأوقاف أن عام 2024 سيكون عام الواعظات، مشددةّ على أن دور الواعظات ليس مقتصرًا فقط على القطر المصري فقط، بل سافرن إلى عدد من الدول لنقل التجربة المصرية في التعايش السلمي.