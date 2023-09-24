خالد الجندى: أى وصف يخص سيدنا النبى عظيم بلا نهاية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أي صفة في رسول الله لا يمكن للبشر العاديين وصفها أو تخيلها، مؤكدًا أن أي وصف يخص سيدنا النبي فهو عظيم بلا نهاية

وقال خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي": "سيدنا النبي مالوش زي ولا حد يشبهه، فالعظمة في وصف الله لخلق النبي، لا يدرك حدودها العقل البشري".

النبي صناعة مخصوصة لأسباب مخصوصة

وأضاف: "عجز عن وصف خلق النبي الأدباء وفشل في شرحها الألباء، وعجز عن ترديدها الحكماء، فالله تكلم عن أخلاق النبي ما يعني أن الله أحبها".

وتابع: "النبي صناعة مخصوصة لأسباب مخصوصة بكيفية مخصوصة، ولهذا كانت أخلاقه منح ربانية، ولذلك كان مستوى التخلق النبوي، فوق مستوى الإدراك البشري".

وواصل: "كل ما يتعلق بالنبي عظيم، وليس خلقه فقط، فكل مافي سيدنا النبي عظيم، فمكانته عظيمة، ترتيبه بين الخلق عظيم، عطائه عظيمة، صاحبه عظيم، كرمه عظيم، جيرته عظيمة، فالنبي أفضل الخلق".