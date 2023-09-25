الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: السوشيال "حمام عمومى" وهذه نصيحتى للشباب

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القراءة شيء مصيري ولا بد على الإنسان أن يقرأ.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، لا تسلم دماغك للسوشيال ميديا يعبث بها من يعبث، لأنها بمثابة "حمام عمومي"، مؤكدًا أن السوشيال مليئة بالأفكار والفتاوى الغريبة، بشكل غير معقول ولا منطقي أن تسلم لها نفسك وأولادك.

القراءة أبسط واجب للرجل تجاه أولاده

وأكد أنه لا بد أن يكون لدى الشخص مجلة معتمدة يتدارسها هو وأولاده ويكون ضامنًا للمحتوى العلمي الموجود بها، وهذا أبسط واجب على الشخص تجاه أسرته.

خالد الجندي لا تسلم دماغك للسوشيال ميديا الفتاوى الغريبة القراءة

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