خالد الجندى يكشف سبب اختلاف العلماء حول تعدد أسماء النبى عليه السلام

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي عليه السلام تعددت أسماؤه، مؤكدًا أن علماء الإسلام اختلفوا في أسماء كثيرة له.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن أحد العلماء جعل أسماء النبي مثل عدد أسماء الله الحسنى، والإمام الجزولي في كتابة "دلائل الخيرات"، ذكر أن النبي له 200 اسم، والإمام ابن دحية في كتبه ذكر 300 اسم للنبي.

أسباب اختلاف العلماء

وأكد أن من أهم أسباب الاختلاف أن بعضهم رأى كل وصف وُصف به النبي عليه السلام في القرآن الكريم هي أسماء له، في حين أن آخرين قالوا إنها صفات، وقال الإمام النووي إنها صفات وإطلاق الأسماء عليها مجاز، والإمام جلال الدين السيوطي قال وأكثر ما وصف به النبي كان صفات وليس أسماء.

وتابع أن الكتب المعروفة في المكتبة الإسلامية تضم 14 مؤلفًا في أسماء النبي عليه السلام، مشيرًا إلى أن أسماء النبي عليه السلام هي "الشاهد والمبشر والنذير، والداعي إلى الله، والسراج المنير"، وهي من ألقاب القرآن الكريم للنبي، وتعدد الألقاب من شرف المسمى.