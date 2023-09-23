خالد الجندى: هذا اليوم هو خير أيام الأرض بعد "عرفة"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العد التنازلي لخير أيام الأرض بعد يوم عرفة قد بدأ، وهذا اليوم هو الذي وُلد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذا اليوم هو الذي رزقنا الله فيه الرحمة والفضل والبركة بعطائه أجمل نعمة هي رسول الله عليه السلام، فهو رحمة الله لعبادة، متسائلًا: "من منا شكر الله على نعمة النبي عليه السلام، فالكثيرلا ينتبه لها، ونحن نحتفي بهذه النعمة".

قليل منا من يشكر الله على نعمة النبي عليه الصلاة والسلام

وتابع، أن قليلًا منا هو من يشكر الله على نعمة النبي عليه الصلاة والسلام، مستدلًا بقوله تعالى: "كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ"، فالشكر يكون لله على نعمة النبي.

وأكد أن شكر النعمة يكون بالبذل وتوزيع نعمة النبي عليه السلام بأن نريهم أخلاق النبي وطباعه وأخلاقه وتربية الأبناء على حبه.