خالد الجندى: لا توجد استثناءات فى الموت ولا يفرق بين مسلم أو مسيحى

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الموت لا يفرق بين مسلم أو مسيحي أو صاحب أي ديانة أخرى.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه لا توجد استثناءات في الموت ولن ينظر الموت في خانة الديانة وإنما يرى الموت عندما يقترب من الإنسان وهو العمل، مؤكدًا أن العمل هو من يصنفنا.

الله يصنف البشر وفقًا لعملهم

وتابع، أن الله يصنفنا تصنيفًا إلهيًا ويقسم البشر بعملهم بدليل قوله تعالى " يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ "، فيها 3 آراء في تفسيرها أولها أي يوم القيامة ينطلقون متفرقين، مجموعة إلى الجنة وأخرى للنار، وقيل إن تفسيرها هو خروج الإنسان عند الموت إلى الآخرة وفقًا لما مات عليه من قراءة القرآن أو شرب الخمر وغيره، وقيل في تفسير آخر إنه عند تطاير الصحف يرى الناس كافة أعمالهم التي قدموها في حياتهم.