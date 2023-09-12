خالد الجندى يكشف معنى السعادة: "علينا أن ندرك قيمة النعمة"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الملياردير ستيف جوبز، أحد أقطاب الأعمال في الولايات المتحدة، رئيس مجلس إدارة شركة آبل، توفى عن عمر يناهز 56 عامًا من سرطان البنكرياس.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc": "الرجل ترك ثروة قدرها 7 مليارات دولار، يعنى أحفاد الأحفاد مش هيقدروا يخلصوها، وتوجد دول كاملة لا تملك قيمة هذه الدول، لكنه كتب مقالًا فى غاية الأهمية قبل وفاته بأيام قليلة".

وتابع، أن هذا المقال جاء فيه: "من وجهة نظري الآن، حياتي هي جوهر النجاح، لكنني ليس لديّ فرح كبير بما أملكه، في النهاية الثروة أصبحت مجرد رقم أو شيء من الأشياء التي اعتدت عليها".

وأردف: في هذه اللحظة، وأنا مستلقٍ على سريري، مريض وأتذكر شريط حياتي، أدرك أن كل سمعتي والثروة التي أمتلكها لا معنى لها في وجه الموت الوشيك، إنه يمكنك استئجار شخص ما لقيادة سيارتك، أو خادم لقضاء أغراضك، أو توظيف قياديين لإدارة أعمالك وكسب المزيد من المال والشهرة.. ولكن لا يمكنك استئجار شخص ما، وبأي ثمن، لحمل الألم أو المرض نيابة عنك، ويمكن للمرء أن يقتني أشياء مادية كما يحب، ولكن هناك شيئًا واحدًا لا يمكن العثور عليه عند فقده الحياة".

وأكمل: "كلما تقدمنا ​​في السن أصبحنا أكثر ذكاءً، فندرك أن ساعة تبلغ قيمتها 30 دولارًا أو 3000 دولار، كلاهما يعرض نفس الوقت بالدقيقة والثانية، وندرك سواء كنا نحمل محفظة بقيمة 30 دولارًا أو 500 دولار، يظل مبلغ المال فيها كما هو، وسواءً كنا نقود سيارة بأي قيمة الطريق والمسافة التي تُقطع متساوية، وسنصل في النهاية إلى نفس الوجهة.. إذا كان المنزل الذي نعيش فيه هو 300 متر مربع ، أو 3000 متر مربع، الوحدة هي نفسها، ولن تتحرك أو تنام على مساحة أكثر من بضعة أمتار".

معنى السعادة الحقيقية

وكشف عن معنى السعادة قائلًا: "سعادتك الداخلية الحقيقية لا تأتي من الأشياء المادية التي تملكها. سواء كنت تسافر في الدرجة الأولى، أو الدرجة الاقتصادية، إذا تحطمت الطائرة، تحطم معها الجميع، لذا آمل أن تفهم أنه عندما يكون لديك هدف سامٍ في الحياة، وتكون لك مآثر أسعدت بها الغير، فهذه هي السعادة الحقيقية"، مؤكدًا أن على كل شخص أن يدرك قيمة النعمة التي في يده.