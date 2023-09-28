طارق شكرى يحسم الجدل حول مناقشة قانون التصالح: سيغلق ملف مخالفات البناء للأبد

أكد طارق شكري وكيل لجنة الإسكان لمجلس النواب، أن قانون التصالح سيناقش بالأسبوع الأول لانعقاد مجلس النواب، وذلك للحد من البناء العشوائي وإعادة تنظيم حالة العمران في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة ؛صدى البلد"، أن قانون التصالح سيحافظ على مصلحة الدولة.

قانون التصالح يستهدف فلسفة محددة للتعامل مع مخالفات البناء

وأوضح طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان لمجلس النواب، أنه سيتم إغلاق ملف مخالفات البناء إلى الأبد، لافتا إلى أن قانون التصالح يستهدف فلسفة محددة للتعامل مع مخالفات البناء والتصالح عليها، وذلك من خلال تسهيل مهمة التصالح وتبسيط الإجراءات.

وتابع: "سنعالج الثغرات التشريعية التي واجهها القانون المنقضي للتصالح في مخالفات البناء"، مشيرًا إلى أنه سيتم تيسير إجراءات التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، وفقًا للخطوات المحددة، وفي مقدمتها تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات.