الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق شكرى يحسم الجدل حول مناقشة قانون التصالح: سيغلق ملف مخالفات البناء للأبد

طارق شكري وكيل لجنة
طارق شكري وكيل لجنة الإسكان لمجلس النواب

أكد طارق شكري وكيل لجنة الإسكان لمجلس النواب، أن قانون التصالح سيناقش بالأسبوع الأول لانعقاد مجلس النواب، وذلك للحد من البناء العشوائي وإعادة تنظيم حالة العمران في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة ؛صدى البلد"، أن قانون التصالح سيحافظ على مصلحة الدولة.

قانون التصالح يستهدف فلسفة محددة للتعامل مع مخالفات البناء

وأوضح طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان لمجلس النواب، أنه سيتم إغلاق ملف مخالفات البناء إلى الأبد، لافتا إلى أن قانون التصالح يستهدف فلسفة محددة للتعامل مع مخالفات البناء والتصالح عليها، وذلك من خلال تسهيل مهمة التصالح وتبسيط الإجراءات.

وتابع: "سنعالج الثغرات التشريعية التي واجهها القانون المنقضي للتصالح في مخالفات البناء"، مشيرًا إلى أنه سيتم تيسير إجراءات التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، وفقًا للخطوات المحددة، وفي مقدمتها تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات.

قانون التصالح البناء مخالفات البناء طارق شكري مجلس النواب

الأكثر قراءة

"الوطنية للانتخابات" ترد على التشكيك والتطاول غير المقبول على عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

تشييع جثمان موظفة "آثار القاهرة".. والأب يكشف لأول مرة سر الجريمة

"فن العلاقات".. ما أهمية التواصل الجنسى الصحى فى العلاقة الزوجية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات