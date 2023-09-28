الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأحزاب تواصل تحرير التوكيلات بالشهر العقارى لدعم ترشح الرئيس للانتخابات القادمة

مكاتب الشهر العقارى
مكاتب الشهر العقارى

شهدت مكاتب الشهر العقارى، لليوم الرابع على التوالى، إقبالًا كثيفًا من المواطنين لتحرير توكيلات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وواصل حزب «حماة الوطن» مبادرته «وكّلتك.. كمّل مسيرتك» عبر توافد الآلاف من أعضائه على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتأييد ترشيح الرئيس السيسى، مع الإقبال الكثيف فى جميع أمانات الحزب بالجمهورية على حشد الأعضاء لتحرير التوكيلات.

ونظمت أمانة الحزب بالمنيا مسيرة شعبية إلى الشهر العقارى لتحرير التوكيلات، برئاسة اللواء هشام بشر، أمين المحافظة، واللواء زكريا الشيمى، أمين التنظيم، ومحمد سمير، أمين سمالوط شرق، وهوارى أبوطهير، أمين سمالوط غرب، وسلامة أبوسمرة، أمين التواصل الجماهيرى.

فيما تزاحم أعضاء الحزب بأسيوط والمواطنون أمام مكاتب الشهر العقارى بأسيوط الجديدة والفتح وديروط والقوصية والأربعين وغيرها، لتحرير التوكيلات المؤيدة لترشح الرئيس السيسى.

وفى الدقهلية، تجمع أعضاء «حماة الوطن» لتحرير التوكيلات بمنطقة المجزر بمدينة المنصورة، وهو المشهد نفسه الذى تكرر بمدينتى كفرالدوار ورشيد بمحافظة البحيرة، وفى أولاد صقر بمحافظة الشرقية، ومدينة الفشن بمحافظة بنى سويف، مع الإقبال الكثيف من أعضاء الحزب على دعم ترشح الرئيس السيسى للانتخابات المقبلة.

وفى الإطار نفسه، شهدت مكاتب الشهر العقارى بمحافظة جنوب سيناء، ولليوم الرابع على التوالى، توافد أعداد كثيفة من المواطنين وأعضاء حزب «مستقبل وطن» على مكاتب وفروع التوثيق لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونظم شباب «مستقبل وطن» فى مختلف المدن استقبال المواطنين للتيسير عليهم فى تحرير التوكيلات، نظرًا لكثافة الإقبال، وهو ما تكرر أيضًا فى محافظة شمال سيناء، بمدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد.

وفى البحر الأحمر، تابع النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، ما شهدته مكاتب الشهر العقارى بمدينة الغردقة من إقبال كبير من المواطنين، بمختلف انتماءاتهم السياسية، لتحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين تأييدهم الكامل للرئيس من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة التى شهدتها كل بقعة فى أرض الوطن. 

وأشاد «قاسم» بالوعى الكامل لأهالى المحافظة من أقصاها إلى أقصاها لما أنجزه الرئيس السيسى من مشروعات قومية، فى ظل اهتمامه البالغ بالصعيد وأهالى البحر الأحمر طوال الفترة الماضية.

الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السيسي الشهر العقاري

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