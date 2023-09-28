"كمل مسيرتك".. أهالى القليوبية يحتشدون أمام مكاتب التوثيق لتأييد الرئيس السيسى

شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري بمحافظة القليوبية، إقبالا كبيرًا من الأهالي لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمجهودات.

وأقبل آلاف المواطنين على المكاتب الـ7 والتي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات في محافظة القليوبية لتحرير استمارات التأييد في مدن “قها وشبرا الخيمة والخانكة وبنها والقناطر الخيرية والعبور والخصوص”.

كما قام عدد من شباب الأحزاب بالقليوبية بتنظيم توافد المواطنين ومساعدتهم في توقيع استمارات التأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

في ذات السياق، نظم حزب حماة الوطن بالقليوبية برئاسة الدكتور أحمد يوسف رزق امين الحزب بالقليوبية واللواء عبدالعليم بركة امين التظيم خروج المواطنين في إطار حملة الحزب لتأييد الرئيس السيسي وعمل تأييدات لخوض الانتخابات الرئاسيه القادمه حيث عبرت الجماهير فى كافه مدن ومراكز المحافظة وقراها عن حبها وتأييدها للرئيس السيسي.

وأوضح المواطنون من أمام مقر الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الرئيس السيسي هو الأصلح لحكم مصر فقد حمانا من الإرهاب ومخططات الجماعات المتطرفة التى لا تريد الخير لمصر وشعبها وتحدى كل الظروف وأطلق المبادرات وأهمها مبادرة حياة كريمة التى جعلت مواطن القرية لا يقل أهمية فى الخدمات والمرافق عن مواطن المدن الجديدة.