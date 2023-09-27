الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لليوم الثالث.. مواطنو عين شمس يواصلون تحرير توكيلات ترشيح للرئيس السيسى

مواطنو عين شمس يواصلون
مواطنو عين شمس يواصلون تحرير توكيلات ترشيح للرئيس السيسي

لليوم الثالث على التوالي، توافد المواطنون على مكاتب توثيق الشهر العقاري بمنطقة عين شمس لعمل توكيلات ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

كانت أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتضمن القرار في المادة الأولى “أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن”.

توافد المواطنين مكاتب توثيق الشهر العقاري الشهر العقاري منطقة عين شمس توكيلات تأييد للسيد الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

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