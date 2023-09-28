بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

أعرب بطل مصر والعالم بكمال الأجسام أشرف أحمد ذكي، الشهير بـ"أشرف فولة"، عن سعادته بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي علاجه على نفقة الدولة، مؤكدا أنه بالفعل تم نقله لمستشفى المعادي العسكري، وبدأ رحلة علاجه.

وقال بطل مصر في تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، «منذ 6 أشهر وأنا ودوائري من زملائي وأصدقائي نجوب كل الجهات والمؤسسات من أجل إيجاد حل لأزمتي الصحية، لكن الجواب جاءنا من القيادة السياسية في نهاية الأمر».

وأضاف: «مندوبو الرئاسة زاروني في منزلي، وأبلغوني بتوجيهات سيادة الرئيس، وبالفعل سنبدأ الخطوات قريبًا، وأتمنى أن تكون رحلة تعاف».

وتابع: «عانيت كتير في الفترات الماضية، عملت عملية وشلت الكليتين بسبب ظروف مرضي، وكنت بأمس الحاجة لدعم الدولة».

وواصل حديثه: «الموضوع مش دعم مالي أو صحي وبس، الأهم أن تجد تقديرا معنويا من بلدك، وده اللي لمسته ولقيته والحمد لله من القيادة السياسة، فأنا شاكر جدًا لسيادة الرئيس وبدوره العظيم».

واختتم تصريحاته بأن قرار الرئيس يمثل تقديرًا كبيرًا لرياضة كمال الأجسام وللأبطال وللرياضة المصرية عمومًا، ويأتي اتساقًا مع سياساته وأحاديثه ورعايته لأبنائه دائمًا.