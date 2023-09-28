الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حكومة ناجورنو قره باغ تعلن الانفصالية إنها ستحل نفسها خلال 2024

قرة باغ
قرة باغ

أعلنت حكومة ناجورنو قره باغ الانفصالية، اليوم الخميس، أنها ستحل نفسها وأن الجمهورية غير المعترف بها ستنتهي من الوجود بحلول عام 2024.

وقالت السلطات الأرمنية في قره باغ في بيان إن رئيس جمهورية ناغورنو قره باغ المعلنة من جانب واحد في أرمينيا، سامفيل شهرامانيان، وقع مرسوما بحل جميع مؤسسات الدولة بحلول الأول من يناير 2024، وجاء في المرسوم أن الجمهورية ستنتهي من الوجود اعتبارًا من ذلك اليوم.

وكان فر أكثر من نصف سكان الإقليم إلى أرمينيا فيما وصفته البلاد بأنه "تطهير عرقي" بعد هجوم خاطف استمر 24 ساعة الأسبوع الماضي شنته أذربيجان لاستعادة السيطرة الكاملة على المنطقة الانفصالية.

شروط إعادة الإدماج

كما نص المرسوم على أنه يجب على السكان المحليين "التعرف على شروط إعادة الإدماج التي تقدمها جمهورية أذربيجان" واتخاذ "قرار مستقل وفردي" بشأن البقاء أو مغادرة المنطقة.

وقد أرغم الهجوم الذي شنه الجيش الأذربيجاني السلطات المحلية على الموافقة على إلقاء الأسلحة وبدء محادثات بشأن "إعادة دمج" ناجورنو كاراباخ في أذربيجان.

وكانت ناجورنو قره باغ، التي أعلنت استقلالها في عام 1991، تديرها السلطات العرقية الأرمينية لمدة 30 عامًا تقريبًا.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، يوم الخميس، إن 68386 شخصًا من ناجورنو كاراباخ عبروا إلى البلاد - أكثر من نصف الأرمن العرقيين البالغ عددهم 120 ألفًا الذين يُعتقد أنهم يعيشون في كاراباخ قبل الجولة الأخيرة من القتال.

وحذر باشينيان في الأيام المقبلة من عدم بقاء أي أرمن في المنطقة، واصفا النزوح الجماعي بأنه " تطهير عرقي".

واكد باشينيان في اجتماع حكومي: “هذا عمل مباشر من أعمال التطهير العرقي، وهو أمر حذرنا منه المجتمع الدولي منذ فترة طويلة”.

كما دعا إلى "تحركات دولية" لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد أذربيجان، وقال: "إذا لم تتبع هذه البيانات قرارات سياسية وقانونية ذات صلة، فإن الإدانات تصبح بمثابة موافقة على ما يحدث".

وسبق أن حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على الامتناع عن المزيد من الأعمال العدائية في المنطقة وتقديم ضمانات لسكانها والسماح بالوصول إلى بعثة مراقبين دولية.

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