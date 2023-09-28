منهم ترامب.. إيران تصدر لائحة اتهام بحق 73 أمريكيا باغتيال قاسم سليمانى

قال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية محمد مصدق، إن القضاء الإيراني وضع ملف اغتيال قاسم سليماني على جدول أعماله، لافتًا إلى إصدار استدعاءات ولوائح اتهام بحق 73 أمريكيًا مدانين بهذه الجريمة.

وأضاف "مصدق"، أن جريمة اغتيال قاسم سليماني، الذي ذهب الى العراق بدعوة رسمية منه ممثلا لإيران، مثال واضح على الإرهاب.

وذكر أن الحكومة الإيرانية وسلطتها القضائية بدعم من الشعب الإيراني، لهما صلاحية التعامل مع هذه الجريمة التي تعد ارتكبت بحق الأمن القومي الإيراني.

وأشار إلى إعداد القضاء حتى الآن 800 مراسلة قضائية موجهة إلى موظفي وحامي القانون، وجمع 12 ألف صفحة من الوثائق القانونية في شكل 60 مجلد.

التعرف على 97 صفا من المتهمين في القضية

ولفت إلى التعرف على 97 صفا من المتهمين في القضية، وتم حتى الآن استدعاء 73 أمريكيا للمحاكمة ومقاضاتهم، مصرحًا بأن من بين هؤلاء المتهمين الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي أمر بوضوح بتنفيذ هذا الهجوم.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأسبوع الماضي، الكشف عن نتائج التحقيق في ملف اغتيال قاسم سليماني ومرافقيه، الشهر المقبل.

وقال عباس علي كدخدائي، مستشار وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنه تم في إطار هذا الملف، تحديد عدد من المتهمين؛ لتتم المصادقة على إدانتهم من قبل المحكمة المعنية.

وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير عام 2020.

وكشفت الولايات المتحدة عن أنها رفضت طلبا لوزير الخارجية الإيراني لزيارة واشنطن، الأسبوع الماضي، مشيرة إلى هواجس متصلة بسجل إيران، بما في ذلك اعتقال مواطنين أمريكيين.

وسعى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حسب تقارير، إلى زيارة قسم رعاية المصالح القنصلية لإيران، بعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.