طقس الجمعة شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود. غدًا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية على بعض الطرق

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة قد تكون رعدية أحيانًا، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 37 25

6 أكتوبر 38 24

بنها 37 25

دمنهور 37 24

وادي النطرون 38 24

كفرالشيخ 36 23

المنصورة 37 24

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 36 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 23

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 37 25

نخل 37 17

كاترين 33 16

الطور 36 24

طابا 35 25

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 31 23

السلوم 30 20

سيوة 37 22

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 28

سفاجا 39 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 39 27

حلايب 35 27

أبورماد 37 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 23

بني سويف 39 22

المنيا 41 20

أسيوط 42 22

سوهاج 42 23

قنا 45 26

الأقصر 45 26

أسوان 45 29

الوادي الجديد 46 26

أبوسمبل 44 30