الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد على مدار هذا الأسبوع

موجة حارة
موجة حارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، وأبرز الظواهر الجوية على مدار القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن البلاد تشهد موجة حارة على مدار هذا الأسبوع.

وأشار "غانم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، إلى أن ذروة الموجة الحارة هي اليوم وغدًا، حيث متوقع أن تشهد البلاد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم، منوهة: بأن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى تصل اليوم إلى 37 درجة، ونتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ويعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.

وأوضحت أن الأجواء نهارًا شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلًا، حيث تسود أجواء لطيفة خلال فترات الليل، وما زالت الشبورة المائية هي المؤثرة على الأحوال الجوية، وتتكون في ساعات الليل المتأخر، مع احتمالية سقوط أمطار اليوم على أقصى جنوب البلاد، وهي أمطار خفيفة، ومن المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة الأحد المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

العظمى الصغرى

القاهرة 36 -25
الإسكندرية 32  - 23
الإسماعيلية 37 - 24
الغردقة 40 -28
أسوان 45 - 27
سوهاج 42 - 25
المنيا 39- 21

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