"الركوب مجانًا".. سائق يحتفل على طريقته الخاصة بمولد رسول الله

"الركوب مجانًا، اليوم بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم".. لافتة رصدتها عدسة “الدستور"على سيارة أجرة “ميكروباص”، تجوب شوارع منطقة المسلة بمدينة الفيوم، احتفاءً بذكرى مولد الرسول الكريم.

سائق يحتفل بمولد الرسول على طريقته الخاصة

وكشف حسن السيد، مالك السيارة، أنه وضع ملصقات على سيارته مدون عليها من جميع الاتجاهات "الركوب مجانًا طول اليوم احتفالًا وإحتفاء بذكرى مولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم"، لافتًا إلى أنه قرر تسخير سيارته وتوصيلهم مجانًا حبًا وتقربًا من النبي الكريم.

وأوضح صاحب اللافتة أنه اعتاد في كل عام كتابة هذه اللافتة ابتهاجًا واحتفالًا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.