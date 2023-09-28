الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة نجاح سلام

نجاح سلام
نجاح سلام

نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة نجاح سلام، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

معلومات عن الفنانة نجاح سلام

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة.

بدأت نجاح سلام مسيرتها الفنية في مجال الغناء، من خلال الحفلات المدرسية، التي كانت تقام في نهاية كل عام دراسي، وفي عام 1948، اصطحبها والدها إلى القاهرة، حيث قدمها إلى كبار فنانين مثل أم كلثوم، والموسيقار فريد الأطرش، وشقيقته المطربة أسمهان، والشيخ زكريا أحمد، وغيرهم.

في العام 1949 سجلت نجاح سلام لإحدى الشركات أولى أغانيها، وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وعندما احترفت أغانيها غنت في حلب ودمشق وبغداد ورام الله، وفي بداية العام 1950 عادت إلى لبنان لتسجيل بعض الأغاني للإذاعة اللبنانية، حيث خصصت هذه الأغاني على مسرحك يا دنيا.

قدمت نجاح سلام أغانيها في معظم الدول العربية، وعُرفت بالأغاني الوطنية والأدعية الدينية، كما حصلت على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995.

وفي عام 1956م، حدث عدوان ثلاثي على القاهرة، وغنت أغانيها الوطنية مثل يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، ثم قصيدة أنا النيل مقبرة للمصريين، الغزاة للشاعر محمود حسن إسماعيل.

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