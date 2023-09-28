الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مرتكبى واقعة مقتل طالب فى كفر الشيخ

متهم
متهم

نجحت  الأجهزة الامنية في ضبط مرتكبى واقعة مقتل طالب بكفر الشيخ خلال 24 ساعة.

 يأتي هذا فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ بتاريخ 26 الجارى من أحد المستشفيات باستقباله (طالبًا- مقيمًا بدائرة القسم" مصابًا بعيار نارى بالرقبة، وذلك حال تواجده أمام أحد المقاهى الكائن بدائرة القسم، وتوفى أثناء علاجه.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة يضم عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وأنه حال تواجدهم بأحد المراكب النيلية الصغيرة بمياه نهر النيل قام أحدهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المواطنين بكورنيش النيل بدائرة القسم، مما أدى لإصابة المجنى عليه ووفاته.

 عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختبائهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم "بندقية آلية (المستخدمة فـي الواقعة)- 2 خزينة بندقية خرطوش- طبنجة مطموسة الأرقام- عدد من الطلقات النارية- كمية من مخدر الهيروين".. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيام أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المواطنين بطريقة عشوائية لإرهابهم لحماية نشاطهم الإجرامى فـى الاتجار بالمواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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