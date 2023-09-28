ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة مستخدمان دراجة نارية.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والدراجة النارية، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب (12) واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، كما أرشدا عن المسروقات لدى عملائهما سيىء النية (ثلاثة ملاك فاترينات لبيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة إمبابة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.