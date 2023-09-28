محافظ سوهاج يشهد حفل إطلاق مبادرة "التمكين الاقتصادى" لـ"حياة كريمة"

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء خالد عوف مستشار رئيس الجمهورية لمؤسسة حياة كريمة، وأحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج، الحفل الذي أقامته مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، باستاد سوهاج الرياضي، لإطلاق مبادرة التمكين الاقتصادي التي يستفيد منها 2000 مستفيد على مستوي الجمهورية منهم 80 بسوهاج، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة الأورمان، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

حضر الحفل النائب خالد أبوالوفا، والنائبة رشا إسحق أعضاء مجلس الشيوخ، والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، ومحمد سعد مدير مكتب الأورمان بسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والمئات من أهالي سوهاج.

سلم محافظ سوهاج ومستشار رئيس الجمهورية لمؤسسة حياة كريمة بتسليم 65 مشروعًا تنمويًا، وتسليم 15 كشكا جاهزا بالترخيص والسلع للفئات الأولى بالرعاية، متمنين أن تكون هذه المشروعات هي بداية جديدة وفاتحة خير للأهالي من المستفيدين بسوهاج.

وأشاد محافظ سوهاج بجهود مؤسسة "حياة كريمة" والفعاليات التي تنظمها المؤسسة بمحافظة سوهاج لخدمة المواطنين، مؤكدًا توفير كافة أوجه الدعم للمبادرات التي تستهدف المواطن السوهاجي.

تضمن الحفل تقديم عدد من الفقرات لفرقة الفنون الشعبية، وفرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة سوهاج، وسط تفاعل وفرحة كبيرة من الأهالي الذين حضروا الاحتفال.

فيما شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، احتفال مديرية أوقاف سوهاج بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أقيم مساء اليوم بمسجد العارف بالله، بحضور اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج.

بدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة العشاء، أعقبتها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمات للشيخ صلاح بريقي مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تحدثوا فيها عن مولد النبي الكريم، والدروس المستفادة من أحياء ذكرى مولده، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجي.

وقدم محافظ سوهاج التهنئة لأهالي سوهاج وللشعب المصرى عامة بتلك الذكري العطرة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد علينا تلك المناسبات بالخير والبركات.