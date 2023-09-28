177 دولة تصوت على مشروعى قرارين مصريين بوكالة الطاقة الذرية اليوم

تنتظر مصر والعالم العربي مشروعي قرارين تقدمت بهما مصر للدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة حاليا في فيينا، يتضمنان تغيير مسمى الكيان الفلسطيني إلى الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى إخضاع إسرائيل للدخول في معاهدة حظر انتشار النووي.

وفي هذا الصدد، قال خالد أبوبكر، موفد "القاهرة الإخبارية" من فيينا خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، إن الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة حاليا في فيينا تناقش في لليوم الرابع على التوالي عدة محاور، واليوم هو الأهم، كونه يشمل التصويت على العديد من مشروعات القرارات التي تقدمت بها الدول الأعضاء.

وتابع، أن الجلسة الافتتاحية مستمرة حتى الآن بإجراءات انتخاب الأعضاء الجدد لمجلس محافظي للوكالة الدولية للطاقة الذرية البالغ عدهم 35 عضوا، وهم من سيديرون أعمال الوكالة داخل مجلس المحافظين مع المؤتمر العام.

تصويت 177 دولة على مشروعين لقرارين مصريين

وأكدأ أن الجلسة الثانية ستبدأ في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، وهي الجلسة الأهم بالنسبة للعالم العربي ومصر خاصة، حيث تشهد التصويت من جانب 177 دولة على مشروعي قرارين تقدمت بهما مصر إلى أعمال هذه الدورة على النحو التالي:-

المشروع الأول:- مرتبط بتغير مسمى فلسطين إلى دولة فلسطين في الوكالة، وهو من شأنه أن ينقلها من الوضع تحت بند الكيانات إلى الدول، ما يعزز استقلال الدولة والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

والثاني:- تطبيق الضمانات الشاملة الخاصة بالوكالة على جميع الأنشطة النووية لدى الدول الواقعة فى منطقة الشرق الأوسط دون استثناء بمن فيها إسرائيل، كتدبير مهم من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة، وكخطوة من أجل تعزيز السلم والأمن فى سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط.