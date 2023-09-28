وزير التعليم: لا يوجد ما يسمى بـ"الزى الموحد" فى المدارس.. حددنا مواصفاته فقط

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ليس هناك ما يسمى بالزي الموحد داخل المدارس، لافتًا إلى أن هناك مادة واحدة تتعلق بالزي المدرسي في القرار الوزاري 194، مستطردًا أن هناك مدارس تغير الزي المدرسي كل عام.

وأوضح الوزير أن الوزارة حرصت على وضع مادة بالقرار الوزاري السابق ذكره لإلزام المدارس بمواصفات معينة بالزي المدرسي، وعليه فإننا وضعنا مجرد مواصفات وليس زيًا موحدًا.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

كانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.