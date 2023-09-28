الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مراقبة المنظمات الدولية للانتخابات تدحض شائعات وأكاذيب قوى الشر

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

أعرب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة فى قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على تحقيق النزاهة الحقيقية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بما يدعم حياديتها التي يقرها الدستور، علاوة على أنها ستكون مُراقبة من قِبل منظمات وجهات دولية ومحلية لتأكيد نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتدحض جميع الشائعات والأكاذيب والسموم التي تبثها قوى الشر والظلام والإرهاب.

وأشاد "أمين"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، بجميع الاستعدادات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها خلال شهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا ضرورة إعطاء أكبر اهتمام لهذا الحدث التاريخى والمهم.

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الدعوة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية 

وناشد النائب أشرف أمين جميع المواطنين ممن لهم الحق الدستورى والقانوني، المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لكتابة مرحلة جديدة من البناء والتنمية التي تشمل جميع أرجاء الجمهورية، وعلينا جميعًا التوجه لصناديق الاقتراع، مؤكدًا أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية هو الضمانة الحقيقية للشعب المصري على نزاهة الانتخابات الرئاسية.

وأعرب النائب أشرف أمين عن ثقته التامة فى الشعب المصرى العظيم الذي سيكون حريصًا كل الحرص على ممارسة حقوقه السياسية بعد ما شهدته مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من إنجازات كبيرة ومشروعات قومية عملاقة والأمن القومى المصري والدور التاريخى والمحورى لمصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية بفضل السياسة الخارجية الحكيمة التى تنتهجها القيادة السياسية.

جهود الوطنية للانتخابات في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد وقعت، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، أولى دورات تدريب المدربين من الرائدات الريفيات ومدربي ذوي الإعاقة، بمعرفة المستشار علاء قنديل، والمستشارة نرمين أسمر، عضوي الجهاز التنفيذي، وبحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة، وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة

النائب أشرف أمين مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة إعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية

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