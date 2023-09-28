محافظ مطروح يوافق على فتح فصليّ ثانوي فني مركبات وملابس جاهزة

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، مع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، والمهندس طارق عبدالله، مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة الجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة مع توفير مزيد من التخصصات التعليمية لتلبية احتياجات الأهالي وسوق العمل وخدمة المجتمع المحلي.

فتح فصل ثانوى فنى تخصص مركبات

ووافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على فتح فصل ثانوي فني تخصص مركبات لإصلاح وصيانة السيارات بالإدارة التعليمية بالسلوم بمجموع ١٥٠ درجة وبعدد ٤٠ طالبًا والتنسيق مع مجلس مدينة السلوم لاستخدام الحملة الميكانيكية التابعة لأعمال تدريب الطلاب.

فتح فصل ثانوى فني فتيات لتعليم الملابس الجاهزة

كما وافق محافظ مطروح على فتح فصل ثانوي فني فتيات لتعليم الملابس الجاهزة وذلك بمدرسة معاذ بن جبل بالإدارة التعليمية بالعلمين بمجموع قبول ١٥٠ درجة.

كما وافق محافظ مطروح على أعمال إحلال وتجديد للمدرسة الثانوية التجارية بسيوة وإدراجها بخطة الإحلال الكلي من خلال هيئة الأبنية التعليمية والتوجيه لأدارة الأملاك بشأن قرار التخصيص.