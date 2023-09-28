ضبط مسجل قتل عاملًا خلال مشاجرة فى المحلة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات باستقبالها (عاملا، سبق اتهامه فى 9 قضايا متنوعة، مقيم بدائرة القسم) مُصابا بجرح طعنى وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالفحص وبسؤال أهلية المتوفـى اتهموا (عاطلا، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على المتوفـى بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.