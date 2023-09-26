تحرير 13 مخالفة متنوعة ضد أصحاب المخابز في المحلة الكبرى

نظمت مديرية التموين بالغربية، حملة تفتيش ورقابة على مخابز مركز وبندر المحلة الكبرى، حيث تم تحرير 13 مخالفة متنوعة ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية خلال الـ24 ساعة، لضمان جودة الخبز والالتزام بالمواصفات، وحماية صحة المستهلكين.

قاد الحملة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتعاون مع فرق التفتيش التابعة للمديرية، استهدفت الحملة المخابز في المنطقة للكشف عن أي مخالفات تؤثر على جودة الخبز وصحة المستهلكين.

ورصدت الحملة عددصا من المخالفات تتعلق بالتلاعب في الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى عدم نظافة أدوات العجين وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

وحررت المحاضر اللازمة وتم إحالة أصحاب المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

الرقابة على المخابز

تأتي الحملة ضمن جهود الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة والحفاظ على صحة المواطنين. تهدف الرقابة على المخابز إلى ضمان الالتزام بوزن الرغيف ونظافة الأدوات وشفافية الإعلان عن الأسعار.

وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتوفير سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

كما تعكس أيضًا التزام الحكومة بمكافحة التجاوزات والمخالفات التي تؤثر على جودة المنتجات الغذائية. من المتوقع أن تستمر هذه الحملات التفتيشية والرقابية لضمان الامتثال للمواصفات والحفاظ على سلامة المستهلكين في مركز وبندر المحلة الكبرى.