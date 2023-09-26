الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 13 مخالفة متنوعة ضد أصحاب المخابز في المحلة الكبرى

تموين الغربية
تموين الغربية

نظمت مديرية التموين بالغربية، حملة تفتيش ورقابة على مخابز مركز وبندر المحلة الكبرى، حيث تم تحرير 13 مخالفة متنوعة ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية خلال الـ24 ساعة، لضمان جودة الخبز والالتزام بالمواصفات، وحماية صحة المستهلكين.

قاد الحملة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتعاون مع فرق التفتيش التابعة للمديرية، استهدفت الحملة المخابز في المنطقة للكشف عن أي مخالفات تؤثر على جودة الخبز وصحة المستهلكين.

ورصدت الحملة عددصا من المخالفات تتعلق بالتلاعب في الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى عدم نظافة أدوات العجين وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

وحررت المحاضر اللازمة وتم إحالة أصحاب المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

الرقابة على المخابز
تأتي الحملة ضمن جهود الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة والحفاظ على صحة المواطنين. تهدف الرقابة على المخابز إلى ضمان الالتزام بوزن الرغيف ونظافة الأدوات وشفافية الإعلان عن الأسعار.

وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتوفير سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين. 

كما تعكس أيضًا التزام الحكومة بمكافحة التجاوزات والمخالفات التي تؤثر على جودة المنتجات الغذائية. من المتوقع أن تستمر هذه الحملات التفتيشية والرقابية لضمان الامتثال للمواصفات والحفاظ على سلامة المستهلكين في مركز وبندر المحلة الكبرى.

حملة تفتيش تحرر 13 مخالفة ضد أصحاب مخابز في مركز وبندر المحلة الكبرى مركز وبندر المحلة الكبرى حماية صحة المستهلكين وكيل وزارة التموين بالغربية يقود الحملة استهدفت الحملة المخابز في المنطقة عدم نظافة أدوات العجين وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بمنشية عبدالمنعم رياض وسوق التقوى

رفع 292 طنًا من القمامة والتراكمات خلال حملة نظافة بطنطا

مواطنات عن تأييد الرئيس السيسى: عبر بمصر من تحديات صعبة وحقق تنمية شاملة

إقبال كبير على مكاتب الشهر العقارى بالغربية لتحرير توكيلات للرئيس السيسى

رئيس حى أول طنطا يغرس 135 شجرة لتجميل وتشجير المنطقة

"تعليم الغربية": افتتاح المعرض الختامي لمراكز تنمية القدرات والمبدعين لصيف 2023

محافظ الغربية يتفقد مدارس المحلة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

"تضامن الغربية" تسلم 586 كشك للمستحقين ضمن مبادرة "خير بالتقسيط"

الأكثر قراءة

بحضور الرئيس السيسى.. "الدستور" ينفرد بنشر أسماء المُكرمين فى احتفالية المولد النبوى

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار "الكوسة" فى الأسواق

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

بعد ترشيحه للأوسكار.. محمد فراج: فخور إنى جزء من "فوى فوى فوى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر