الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رجال يد الأهلي يواجهون "فاب الكاميروني" ببطولة إفريقيا للأندية

رجال يد الأهلي
رجال يد الأهلي

يلتقي الفريق الاول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم مع فريق فاب الكاميروني، في مستهل مشواره ببطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالكونغو.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي لتحقيق ضربة بداية قوية بالبطولة.

عقد ديفيد ديفيز المدير الفني جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد والالتزام بتعليمات الجهاز الفني من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

ويلعب رجال يد الأهلي في المجموعة الأولي في البطولة إلى جانب فرق جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية – فاب الكاميروني – بي إم سي الكونغولي.

تعرّف على مواعيد مباريات «رجال يد الأهلي» في بطولة إفريقيا

الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تلقى تعديلًا من لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة اليد، بخصوص مواعيد مباريات بطولة إفريقيا أبطال الدوري المقرر انطلاقها اليوم في الكونغو.

ووفقًا للتعديل الذي أجراه الاتحاد الإفريقي لكرة اليد جاءت مواعيد مباريات «رجال يد الأهلي» كالتالي:
يفتتح «رجال يد الأهلي» مشواره في البطولة عندما يواجه فريق فاب الكاميروني اليوم في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويخوض الأهلي ثاني مبارياته أمام فريق بس إم سي الكونغولي يوم 30 سبتمبر الجاري في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

وفي آخر مباريات دوري المجموعات يواجه الأهلي فريق وجي اس كيه الكونغو الديمقراطية يوم 2 أكتوبر في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

رجال يد الأهلي فاب الكاميروني دوري أبطال افريقيا للأندية ديفيد ديفيز الكونغو

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