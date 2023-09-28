القبض على "تاجر عملة" فى البحيرة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بحوزة أحد الأشخاص بالبحيرة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقًا ومديرية أمن البحيرة قيام (مالك محل أعلاف - مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.