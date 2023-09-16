ضبط تاجر عملة بالإسماعيلية.. وكشف ملابسات مقتل مسنة بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام بـ وزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

وتبيَّن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة عملات "محلية وأجنبية"، هاتف محمول خاص به "مُحمل بمحادثات تفيد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهم بقتل مسنة في القليوبية

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، ملابسات واقعة ضبط المتهم بقتل مسنة بهدف السرقة في محافظة القليوبية.

وتلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد باكتشافه وفاة والدته والعثور على جثتها مُسجاة على الأرض بالشقة سكنها.

وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة أحد أقارب المجنى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة واستولى على مبلغ مالى من داخل إحدى الغرف ولاذ بالهرب، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.