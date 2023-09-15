"الداخلية": توزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها على الأسر الأكثر احتياجًا

قامت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" في إطار مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال.

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كما وزّعت وزارة الداخلية، عبوات تحتوي على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة العام الدراسي الجديد، يأتي ذلك بالتنسيق مع كل القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات "القليوبية- دمياط- السويس- الإسماعيلية- مطروح- بنى سويف- شمال سيناء- بورسعيد- الدقهلية"، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

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حيث تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكل أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

مبادرة "كلنا واحد"

في 7 سبتمبر الجاري، بدأت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، والتي ستستمر لمدة شهر.

تم إطلاق هذه المبادرة بمناسبة اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2023 /2024. تهدف المبادرة، التي تم تنفيذها وفقًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إلى توفير جميع احتياجات المدارس بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق العادية.

كما تهدف أيضًا إلى استمرار توفير المواد الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%.

يتم ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى البلاد، حيث يتم توفير هذه المنتجات ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة من خلال المنافذ والسرادقات المشار إليها على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية "moi.gov.egy".