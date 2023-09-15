العثور على جثة مجهولة الهوية فى طريق القناطر بالقليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف لغز العثور على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، ملقاة على جانب الطريق بمنطقة أبوالغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولم يعثر بحوزته على أي أوراق تفيد في تحقيق شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت بنشر صورة للجثة للتعرف عليها والوصول لأهليتها، ورفع بصماتها والبصمة الوراثية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ظروفها وملابساتها.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بعثور الأهالي على جثة شخص على جانب الطريق بمنطقة أبوالغيط دائرة المركز.

نتائج المعاينة والفحص

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين عثور الأهالي على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، ملقاة بطريق أبوالغيط دائرة المركز، يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزته على أي أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

طعن حلاق على يد عاطل خلال مشاجرة

في سياق آخر، كانت منطقة الشموت بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قد شهدت طعن حلاق على يد عاطل بسلاح أبيض "سكين" خلال مشاجرة فيما بينهما بسبب وقوف الأخير أمام المحل الخاص بالأول، وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج اللازم، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالبطن باستخدام سلاح أبيض سكين خلال مشاجرة بمنطقة الشموت دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "أمير ع م"، 35 سنة، حلاق مصاب بطعن بالبطن، و"طارق ع م"، 43 سنة، عاطل، بسبب وقوف الأخير أمام المحل الخاص بالأول، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم على الأول بسلاح أبيض "سكين".

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.