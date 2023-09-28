رئيس مدينة سيوة يشهد ختام الفوج الأول من ملتقى "سيوة الدولى السادس للفنون"

شهد محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، ختام فعاليات الفوج الأول "ملتقى سيوة الدولي السادس للفنون" بالتعاون مع مركز ومدينة سيوة، بحضور محمد حسن رئيس سيوة بغرفة المنشآت الفندقية، والدكتور سمير أحمد علي رئيس الملتقى.

مشاركة ١٦ فنانًا تشكيليًا

وأوضح رئيس مدينة سيوة أن الدورة السادسة للملتقى جاءت بمشاركة ١٦ فنانًا تشكيليًا بمستوى فني رفيع ودرجة كبيرة من التألق، شارك فيه نخبة من بعض الدول وعدد من فناني مصر من مختلف الأجيال والمشهود لهم بالتميز وأعضاء هيئات التدريس بالكليات الفنية.

وأكد رئيس المدينة أهمية تلك الأعمال وعلاقة أهل سيوة بتلك الأماكن الأثرية، مشيدًا بالمشاركين في الملتقى، موجهًا ببذل مزيد من الجهود في تسويق واحة سيوة من خلال تلك الأعمال.

تكريم المشاركين

وفي نهاية اللقاء، كرَّم رئيس المركز الفنانين المشاركين بالملتقى، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم الملتقى، وخاصة الفنان الدكتور سمير أحمد علي رئيس الملتقى لجهوده في الإعداد والتنظيم للملتقى.