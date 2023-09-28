الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

طلاب المدارس يستمتعون بأفلام وأنشطة "أولادنا" (صور)

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

نظم ملتقى أولادنا السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة، برنامجا خاصا لزيارات طلاب المدارس للمشاركة في فعاليات الملتقي للتوعية بذوي القدرات الخاصة، وذلك على مدار أيام الملتقى الذي تختتم فعالياته غدا الجمعة.

وجاءت زيارات المدارس للاستمتاع بمعرض السينما وورش عمل والندوات وغيرها من الفعاليات.

"القومى للإعاقة" يشارك فى افتتاح ملتقى "أولادنا" بدار الأوبرا

وحضر الفعاليات عدد من طلاب المدارس القومية، على رأسها كل من القناة، النصر بالمعادى، أسماء فهمى القومية، ليسيه الهرم، أبو الهول القومية، العجوزة القومية، ليسيه باب اللوق، فرانكو، الجيزة القومية، ليسيه الاسكندرية، النيل القومية، فرانكو 
قومية الأهرام، وغيرها من المدارس التي شاركت بوفود من طلابها في الملتقى.

انطلاق الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة

وانطلقت الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، تحت عنوان الحياة حلوة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

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قبل انطلاق النسخة السابعة.. تعرف على الخريطة الكاملة لبرنامج ندوات ملتقى "أولادنا"


وتستمر فعاليات الدورة حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
ذوى القدرات الخاصة القدرات الخاصة ملتقى أولادنا أولادنا الأوبرا

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