مسابقات وورش وسينما.. إقبال ملحوظ على أنشطة ملتقى أولادنا

شهدت الأيام الأولى من الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، إقبالا كثيفا من الجمهور والمهتمين بالأنشطة والندوات التي يتم تقديمها.

وحظيت ورشة المأكولات التراثية المصرية المغربية، بنصيب الأسد والتي تقام يوميا في تمام الساعة الرابعة عصرا في ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وتقدمها الشيف سلوى عضو الفدرالية المغربية لفنون الطبخ، حيث يشارك بها عدد كبير من "أولادنا" وغيرهم من المهتمين.

زيارات الوفود الأجنبية عدة مناطق أثرية

وشهدت الفعاليات زيارات الوفود الأجنبية المشاركة إلى عدة مناطق أثرية أهمها منطقة الأهرامات ومجمع الأديان وغيرها من المعالم السياحية بالقاهرة والجيزة.

كما يتم تنظيم زيارات يومية من طلاب المدارس للمشاركة في فعاليات الملتقى للتوعية بذوي القدرات الخاصة، والاستمتاع بمعرض السينما وورش العمل والندوات وغيرها من الفعاليات.

وعلى جانب الندوات أقيمت على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ندوة متلازمة "إرلن" وتأثيرها على القدرات المختلفة للأطفال للمدربة رشا أنور، والتي أكدت أن مشكلة المتلازمة تتمثل في صعوبة القدرة على فهم المعلومات التي تصل من خلال العيون، مشيرة إلى أنها تختلف عن المشكلات المتعلقة بالرؤية أو حدة النظر، واستعرضت عددا من الأبحاث التي قام بها بعض العلماء منذ اكتشافها، وشارك عدد كبير من الأطفال بشكل تفاعلي مع المدربة.

كما أقيمت ندوة تأثير الأنشطة الاستعراضية والعروض الموسيقية على دمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في المجتمع للدكتور محمد فتحي، وتم تطبيق عدد من الأنشطة وعرض عدد من الفيديوهات الاستعراضية للتطبيق العملي عليها.

عن ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة

وانطلقت الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الجمعة الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

وتستمر فعاليات الدورة حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.