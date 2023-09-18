الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل انطلاق النسخة السابعة.. تعرف على الخريطة الكاملة لبرنامج ندوات ملتقى "أولادنا"

ملتقى اولادنا
ملتقى اولادنا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة السابعة من ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، يوم 22 سبتمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة 42 دولة.

وتزخر هذه الدورة ببرنامج ثقافي مكثف يتمثل في إقامة ندوات يومية طوال أيام الملتقى، وفيما يلي ننشر التفاصيل الكاملة لهذه الفعاليات.

تبدأ الندوات في الثالثة يوم السبت الموافق ٢٣ سبتمبر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حيث تقام ندوة متلازمة "إرلن" وتأثيرها على القدرات المختلفة للأطفال للمدربة رشا أنور.

وفي نفس اليوم، تقام ندوة تأثير الأنشطة الاستعراضية والعروض الموسيقية على دمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في المجتمع للدكتور محمد فتحي، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في الساعة ٤ عصرا.

وفي يوم الأحد الموافق ٢٤ سبتمبر تقام ندوة يتحدث خلالها اثنين من المكرمين عن تجربتهما الخاصة، وهما: الناشطة رانيا حماد والفنان أحمد راجا، وذلك الساعة الثالثة عصرا بالمسرح الصغير.

أما في يوم الاثنين الموافق ٢٥ سبتمبر فتقام ندوة أثر التعاون الإبداعي على التنمية الثقافية الشاملة، بالتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة، على المسرح الصغير.

كما تقام في نفس اليوم، ندوة دمج ذوي القدرات الخاصة عن طريق الميديا، الساعة السادسة مساء بالجامعة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع اليابان، ويحاضر خلالها الدكتور حسين زناتي المدير التنفيذى لجمعية الصداقة المصرية اليابانية، وخبير التعليم اليابانى والتنمية المستدامة فى مصر، والذي قام بتدريب طلاب المدارس اليابانية دمجا مع أولادنا، باليابان، ويقدم استعراضات خاصة خلال الملتقى.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر يقام ٣ ندوات على المسرح الصغير بدار الأوبرا، وهي: الصحة النفسية والإبداعية لأطفال التوحد وذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع اليابان ويحاضر خلالها الدكتور حسين زناتي في الساعة الثانية عشر ظهرا، وندوة العلاج بالإبر الصينية لحالات الشلل التشنجي للدكتورة عبير ممدوح النجار في الساعة الثالثة عصرا، وندوة دور الأسرة ودور المركز والتعاون بين الأسرة والمركز للدكتور يوسف إبراهيم يوسف، في الساعة الرابعة عصراً.

أما يوم الأربعاء الموافق ٢٧ سبتمبر فتقام ندوة الضغوط النفسية على الأهل بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي على المسرح الصغير الساعة ١٢ ظهرا.

وتختتم الندوات يوم الخميس الموافق ٢٨ سبتمبر بندوة المؤشرات الأولية لصعوبات التعلم للدكتورة فاطمة محمد عبداللطيف، وتقام الساعة الثالثة عصرا على المسرح الصغير.

ملتقى أولادنا ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة دار الاوبرا أولادنا ولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات

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