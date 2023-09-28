الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير الوكالة الأمريكية بمصر: محطة إسنا للفرز والتعبئة تخدم 1500 من صغار المزارعين

الوكالة الأمريكية
الوكالة الأمريكية للتنمية

أعرب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، شون جونز، عن سعادته بالإنتاج المتميز لمحطة إسنا للفرز والتعبئة للمحاصيل الزراعية، وذلك نتيجة لتدريبات "مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمساعدة الفنية والمساهمة العينية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

جاء ذلك خلال تفقده المحطة في ختام زيارته لمحافظة الأقصر اليوم الأربعاء، حيث شهد عملية تصنيف وفرز وتعبئة التمور داخل محطة إسنا للفرز والتعبئة وتجهيزها للتصدير للخارج.

وقال إن المشروع قدَّم منحة عينية للمحطة بمبلغ إجمالي قدره 2 مليون و738 ألفًا و361 جنيهًا، من أجل تحسين وتطوير قدرة المحطة لخدمة 1500 من صغار مزارعي الطماطم، والعنب، والتمور، والمانجو، مشيرًا إلى أن معدات المنح العينية شملت تقديم الجدران الجاهزة لبناء مستودع لأدوات التعبئة ومنطقة استلام المنتجات، ورافعة شوكية كهربائية، وسيور لنقل المنتجات داخل المحطة ليتم فرزها، ونظام تبريد (سلسلة تبريد)، وآلة تفريغ/ فاكيوم لتعبئة المنتجات، وأدوات قياس جودة المنتج.

فتح مزيد من فرص التصدير 

وأضاف جونز أن المساعدة الفنية المستمرة للمشروع والمنحة العينية ستسهم في تطوير قدرة سلسلة القيمة للمحاصيل البستانية على الاستجابة بشكل أفضل لطلب المشترين المحليين والدوليين، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة من خلال تطبيق نهج تحركه السوق يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى فتح المزيد من الفرص للتصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة دخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

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كما يُعد هذا المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جزءًا من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.

الأمريكية للتنمية الدولية الإنتاج المتميز لمحطة إسنا للفرز تعزيز الأعمال الزراعية محافظة الأقصر تعبئة التمور

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