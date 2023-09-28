الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على الشهر العقارى فى دمياط لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

دمياط
دمياط

استمر توافد الأهالي لليوم الثالث على التوالي في مدينتي دمياط ودمياط الجديدة صباح اليوم الخميس، على مكاتب الشهر العقاري في قرية شطا ومدينة دمياط الجديدة لإبرام التوكيلات لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة، حيث تراص المئات من أهالي محافظة دمياط، أمام مكاتب الشهر العقاري في قرية شطا وهو الشهر العقاري الرئيسي في المحافظة وأمام الشهر العقاري في مدينة دمياط الجديدة، لإبرام التفويضات واستخراجها لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

الأهالي يحملون صور الرئيس السيسي وأعلام مصر أمام مكاتب الشهر العقارى 

وحمل الأهالي صور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعلام مصر أثناء الوقوف في الطوابير أمام مكاتب الشهر العقارى لعمل التوكيلات والتفويضات للرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابه دورة جديدة رئيسا للجمهورية.

ومن جانبها، قالت نهلة عبد العزيز، أمين العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن أمانة كفرالبطيخ في محافظة دمياط، إننا توجهنا إلى مكاتب الشهر العقاري بأعداد كبيرة من أجل توقيع التفويضات تأييدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية.

وأضافت نهلة عبدالعزيز أن أعضاء الحزب وشبابه تسابقوا إلى الشهر العقاري من أجل توقيع واستخراج التفويضات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب انتهاء المؤتمر وبالفعل توجه أعضاء الحزب بصورة حاشدة إلى مكاتب الشهر العقاري خلال دقائق من انتهاء المؤتمر الصحفي وإعلان خريطة الجدول الزمني الانتخابات الرئاسية.

وتوافد عدد من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري منذ الساعات الأولى من الصباح، وأشادوا بالإجراءات الميسرة لاستخراج التوكيلات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت في مؤتمر صحفي الإثنين، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر القادم للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.

السيسي الرئيس السيسي انتخابات الرئاسة محافظة دمياط الشهر العقاري

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