الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير بسام راضى أمام مؤتمر رفيع المستوى للآثار بروما: مصر مهد التراث الحضارى وبداية التاريخ الإنسانى

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

عرض السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، أمام مؤتمر المركز الدولي لصون الممتلكات الأثرية بروما (ICCROM)، وهو المركز الدولي الذى أنشأته منظمة اليونسكو كذراع فنية لصون وترميم الآثار حول العالم، مجهود الدولة المصرية طوال السنوات الماضية لإحداث نقلة نوعية كبيرة في إبراز تراثها وحضارتها الغنية.

وقالت وزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية، اليوم، إن ذلك يأتي من خلال تبني استراتيجية طموحة تضمنت افتتاح متاحف جديدة (حوالي 25 متحفًا) بمختلف أنواعها في جميع أنحاء البلاد، لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية، بجانب بالطبع الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير أيقونة متاحف العالم، مع تحسين وتحديث مواقع ووجهات التراث الثقافي الحالية، فضلًا عن الحفاظ على المواقع التاريخية.

حماية المواقع التاريخية 

كما عززت مصر أيضًا الإطار القانوني للحفاظ على التراث الثقافي، من أجل حماية المواقع التاريخية والحفاظ عليها، لتظل في متناول المصريين وجميع شعوب العالم، وتبنت الحكومة استراتيجية للحفاظ على ضواحي القاهرة القديمة، بهدف تحويل القاهرة القديمة إلى متحف مفتوح يعكس المزيج الفريد بين الحضارة القديمة والمعاصرة في مصر.

واختتم راضي كلمته في المؤتمر، الذي شارك فيه لفيف من الخبراء الدوليين وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ومسئولون من الخارجية الإيطالية، بأن مصر ليست دولة تاريخية بل مصر جاءت أولًا ثم جاءت من بعدها مراحل وعصور التاريخ المختلفة، وهى مهد التراث الحضاري الذي عرفته الإنسانية.

ترميم الأثار حول العالم وترميم الأثار منظمة اليونسكو مؤتمر المركز الدولي لصون الممتلكات الأثرية بروما ICCROM صون الممتلكات الأثرية بروما الآثار المصرية

مواد متعلقة

السفير بسام راضى يبحث مع نائب رئيس "الشيوخ الإيطالى" العلاقات الثنائية والبرلمانية

السفير بسام راضى يكشف تفاصيل استضافته أمام مجلس الشيوخ الإيطالى

الأكثر قراءة

عاجل.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

كاميرات مراقبة لرصد الزحام بمحيط غلق كوبرى الفطيم بمدينة نصر

"المصرية للاتصالات" تربط نظام الكابل البحرى "ميدوسا" بالبحر الأحمر عبر الأراضى المصرية

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد على مدار هذا الأسبوع

عاجل.. المتهم بإزهاق روح موظفة الآثار بجامعة القاهرة ينهى حياته فى الإسكندرية

رسائل الرئيس السيسى خلال احتفال المولد النبوى تتصدر صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم