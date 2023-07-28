السفير بسام راضى يبحث مع نائب رئيس "الشيوخ الإيطالى" العلاقات الثنائية والبرلمانية

استقبل السيناتور "جاسبارى"، نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، حيث تم بحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في عدة قطاعات، ومنها البرلمانية.

وشدد بسام راضي على تطلع مصر لتعزيز تلك العلاقات في جميع المجالات، خاصة زيادة الاستثمارات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا.

من جانبه عبر السيناتور جاسبارى عن تقدير حزب فورزا إيطاليا لقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدولة محورية مثل مصر خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة حرية الاعتقاد وقبول الآخر.

وعبر جاسبارى عن تقديره لما تضمنته رسالة السيد الرئيس للتعزية في وفاة زعيم حزب فورزا إيطاليا الراحل سيلفيو برليسكوني.

جدير بالذكر أن السيناتور جاسبارى يعتبر من قيادات حزب فورزا إيطاليا أحد أقطاب الائتلاف الحاكم الحالي في إيطاليا وقد تولى عدة حقائب وزارية من قبل.