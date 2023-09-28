أبو العباس: الرئيس السادات كان بطلًا فى اتخاذ قرارى الحرب ووقف إطلاق النار

قال العريف عباس محمد أبو العباس، أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر عام 1973، إنه بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، كنا في غاية السعادة.

وأضاف أبو العباس خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الرئيس أنور السادات كان بطل حرب في اتخاذ القرارين؛ قرار الحرب ووقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن قرار وقف إطلاق النار عندما كان هناك ضغط من قبل أمريكا لوقف إطلاق النار، لكن القرار كان صائبًا أيضًا بالنسبة للمقاتلين المصريين على الأرض.

برنامج “الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.